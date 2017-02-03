В АП підтвердили візит П.Клімкіна до Ізраїлю (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. В Адміністрації Президента підтвердили візит міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до Ізраїлю. Про це сьогодні сказав на брифінгу заступник голови АП Костянтин Єлісєєв, передає кореспондент УНН.
"Так, Клімкін перебуває з візитом в Ізраїлі", - сказав він.
Нагадаємо, раніше ізраїльські ЗМІ повідомили, що до Ізраїлю з неоголошеним візитом прибув П.Клімкін.
За даними видання, голова МЗС України прибув до Ізраїлю з короткостроковим візитом і вже провів низку зустрічей з представниками уряду Ізраїлю.
Також нагадаємо, 1 лютого Президент України Петро Порошенко у телефонній розмові із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу досяг домовленості про візит Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана до країни.