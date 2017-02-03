В АП подтвердили визит П.Климкина в Израиль
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Администрации Президента подтвердили визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Израиль. Об этом сказал на брифинге заместитель главы АП Константин Елисеев, передает корреспондент УНН.
"Да, Климкин находится с визитом в Израиле", - сказал он.
Напомним, ранее израильские СМИ сообщили, что в Израиль с необъявленным визитом прибыл П.Климкин .
По данным издания, глава МИД Украины прибыл в Израиль с краткосрочным визитом и уже провел ряд встреч с представителями правительства Израиля.
Также напомним, 1 февраля Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху достиг договоренности о визите премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в страну .