В АП оприлюднили уривок "розмови" П.Порошенка із пранкером, яку не відцензурував Кремль

“Пропоную вашій увазі шматок розмови 2 листопада, який найгрунтовніше відцензурував Кремль. Очевидно саме цих фраз українського Президента найбільше боїться російська ФСБ”, — написав С.Цеголко і додав уривок “розмови”.

“П.Порошенко: І я вважаю, що усвідомлення тієї помилки, яку зробив російський президент, напавши на нашу країну. До речі, ти кажеш, що у нас не визначений статус агресії? Його уже всюди визначено. І в документах ПАРЄ, і в документах ЄС, і в документах “G7”, і в наших відносинах з Америкою. Це скрізь вже є. Але проблема в тому, що як би ти не назвав цей акт, коли на твоїй території перебуває 10 тисяч окупаційних військ, коли кількість танків, артилерії і систем залпового вогню більше, ніж в Бундесвері в Німеччині, то воно слабо нагадує дружній туристичний візит. Тому нам міцно треба подумати про те, яким чином ми змотивуємо Російську Федерацію забрати свої війська і передати нам контроль над неконтрольованою ділянкою нашого кордону з Російською Федерацією. Я впевнений, що за цю агресію вже заплатили високу ціну. І ваш голос буде тут абсолютно незайвим.

“А.Атамбаєв”: Ну, а Путін? Що він особисто заявляє? Там говорили, що Ви на нього голос піднімаєте або щось таке, хтось там кричав. Насправді так було?

П.Порошенко: Я ж людина з чималим дипломатичним стажем і я дотримуюся самовладання в найскладніших ситуаціях, тому голос у мене був рівний і коректний. А ось зміст розмови. Я його дійсно попросив забрати війська і перестати вбивати моїх людей, але це було сказано спокійно, рівно. Ну, повір, що якби у тебе кожен день по кілька поранених і дуже часто вбиті солдати, яких вбивають російські снайпери, то тут не до посмішок. І сенсу в цьому тепер ніякого немає. Якщо раніше він там говорив, що він підтримує якісь рухи, то зараз його ненавидять на окупованій території. Людей він обдурив, люди страждають. І це не десятки тисяч, як в Осетії, не сотня тисяч, як у Придністров’ї, а це 4 млн. людей. І, Алмазбек, це ситуація така, що не побажаєш нікому.

“А.Атамбаєв”: Обережніше з ним.

П.Порошенко: Я розумію. Ми всі зараз заручники цієї ситуації, але треба просто створити прецедент, коли починати війну не можна, атакувати не можна. І тут голос кожного буде дуже важливим. І той факт, я говорю, що його в світі ніхто не підтримав, це холодний душ, знаєш. І тут ми звичайно повинні виступати з хорошою координацією. Я дуже вдячний за телефонну розмову. Я вважаю, що це дуже важливо, коли у нас ... і щоб ви знали, що мої двері 24 години на добу відкриті. Я ще раз хочу повторити запрошення приїхати до нас. Ми відрізняємося гостинністю і я для підготовки візиту готовий направити відповідну делегацію в Бішкек.

“А.Атамбаєв”: Я зараз же доручу своїм Міністрам ці питання обговорити по лінії МЗС.

П.Порошенко: Ага.

“А.Атамбаєв”: А з Кримом мені більше цікаво. По-перше, я знаю, ця організація в Америці не визнана терористичною. Ось в цьому, напевно, проблема, в тому, що нічого не йде.

П.Порошенко: Яка організація?

“А.Атамбаєв”: Ну, зрозуміло там всі його вважають анексованим. А ось “ЛНР/ДНР”, вони невизнані ще до сих пір. Ось в цьому ваша проблема. І незрозуміло, що там з виборами.

П.Порошенко: Ні. По-перше, вони визнані терористичними цілою низкою юридичних рішень судів. А по-друге, цих організацій не існує. Тобто, вони існують тільки в російській хворій уяві, бо це привезені сюди маріонетки з Москви. Ніяких виборів там немає, ніяких референдумів там немає і, не було. Вони все намалювали. Тримаються вони на багнетах російської зброї. І б’ють вони один одного там, крадуть, ріжуть один одного, а страждають люди. Тут же проблема не в тому, щоб визнавати або не визнавати. Зрозуміло, що їх в принципі ніхто не визнає, а проблема в тому, що Росія повинна вивести свої окупаційні війська. Росія повинна забезпечити доступ інспекторів ОБСЄ, в тому числі і кордони. Росія повинна припинити поставляти озброєння і боєприпаси. Для Росії це ж дорога ціна! Крим коштує більше 2 млрд доларів на рік, а будівництво комунікацій вартує ще 2 млрд. І утримання окупованого Донбасу вартує ще 2 млрд. В умовах падіння цін на нафту і внутрішніх складнощів, для них це вже, знаєш. Вони так бравували, що санкції на них не діють, а сьогодні їм уже і Чечню немає за що утримувати. Вони урізають утримання, розумієш. Уже зарплати і пенсії собі знижують. Ось це ціна за ту авантюру. Кому вона потрібна? У Росії є земель мало? Вони не знають, що зі своїми землями робити.

“А.Атамбаєв”: А якщо ми їх заберемо звідти, скільки ви будете відновлювати? Це теж такий вантаж.

П.Порошенко: Якщо Росія прибере звідти свої війська, ми будемо їх відновлювати, я думаю, годин 18, а може 24. Це все буде зроблено, тому що як тільки Росія подумає про те, що вона буде забирати свої війська, ось ці пару сотень поплічників, вбивць, які полонених розстрілювали, ґвалтівників. І все, вони тут же втечуть з ними в Росію. Вони ж розуміють, що вони не користуються підтримкою у людей. І ось як тільки вони втечуть, люди вийдуть і будуть з квітами зустрічати українців. На цьому все закінчиться. А ми домовимося з нашими європейськими та американськими партнерами щодо того, щоб були виділені ресурси на відновлення зруйнованої війною і пограбованої агресором інфраструктури. Там все буде дуже просто, тому що ...

Можете уявити, що там зараз рівень безробіття 70%, що більше половини дітей не вчаться, що страшна ситуація всюди, починаючи від в’язниць і закінчуючи лікарнями. Тобто, там же гуманітарна катастрофа. І в цій ситуації, чому люди повинні страждати? Тому що хтось захотів ввести війська. Всі військові, які раніше туди приїжджали за довгим рублем, тепер, коли я побудував нову армію, біжать звідти", — процитував уривок "розмови" С.Цеголко.

Раніше речник Президента України Святослав Цеголко повідомив, що рослідування встановило, що організації розмови Президента України Петра Порошенка із правнкером посприяли працівники МЗС Киргизстану.

Також він наголосив, що запис "розмови" між президентами України та Киргизстану, який оприлюднив російський пранкер змонтовано та відцензуровано російською ФСБ.