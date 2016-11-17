В АП обнародовали отрывок "разговора" П.Порошенко с пранкером, который не отцензурировал Кремль

"Предлагаю вашему вниманию кусок разговора 2 ноября, который наиболее основательно отцензурировал Кремль. Очевидно именно этих фраз украинского Президента больше всего боится российская ФСБ", - написал С.Цеголко и добавил отрывок "разговора".

"П.Порошенко: И я считаю, что осознание той ошибки, которую сделал российский президент, напав на нашу страну. Кстати, ты говоришь, что у нас не определен статус агрессии? Его уже везде определили. И в документах ПАСЕ, и в документах ЕС, и в документах "G7", и в наших отношениях с Америкой. Это везде уже есть. Но проблема в том, что как бы ты не назвал этот акт, когда на твоей территории находится 10 000 оккупационных войск, когда количество танков, артиллерии и систем залпового огня больше, чем в Бундесвере в Германии, то оно слабо напоминает дружеский туристический визит. Поэтому нам крепко надо подумать о том, каким образом мы мативируем Российскую Федерацию отвести свои войска и передать нам контроль над неконтролируемым участком нашей границы с Российской Федерацией. Я уверен, что за эту агрессию уже заплатили высокую цену. И ваш голос будет здесь абсолютно нелишним.

"А.Атамбаев" Ну, а Путин? Что он лично заявляет? Там говорили, что Вы на него голос поднимаете или что-то такое, кто-то там кричал. На самом деле так было?

П.Порошенко: Я человек с большим дипломатическим стажем и я придерживаюсь самообладания в самых сложных ситуациях, поэтому голос у меня был ровный и корректный. А вот содержание разговора. Я его действительно попросил забрать войска и перестать убивать моих людей, но это было сказано спокойно, ровно. Ну, поверь, что если бы у тебя каждый день по несколько раненых и очень часто убитых солдат, которых убивают российские снайперы, то тут не до улыбок. И смысла в этом теперь никакого нет. Если раньше он там говорил, что он поддерживает какие-то движения, то сейчас его ненавидят на оккупированной территории. Людей он обманул, люди страдают. И это не десятки тысяч, как в Осетии, сотни тысяч, как в Приднестровье, а это 4 млн. человек. И, Алмазбек, это ситуация такова, что не пожелаешь никому.

"А.Атамбаев": Осторожнее с ним.

П.Порошенко: Я понимаю. Мы все сейчас заложники этой ситуации, но надо просто создать прецедент, когда начинать войну нельзя, атаковать нельзя. И тут голос каждого будет очень важным. И тот факт, я говорю, что его в мире никто не поддержал, это холодный душ, знаешь. И здесь мы обычно должны выступать с хорошей координацией. Я очень благодарен за телефонный разговор. Я считаю, что это очень важно, когда у нас... и чтобы вы знали, что мои двери 24 часа в сутки открыты. Я еще раз хочу повторить приглашение приехать к нам. Мы отличаемся гостеприимством и я для подготовки визита готов направить соответствующую делегацию в Бишкек.

"А.Атамбаев" Я сейчас же поручу своим министрам эти вопросы обсудить по линии МИД.

П.Порошенко: Ага.

"А.Атамбаев": А с Крымом мне больше интересно. Во-первых, я знаю, эта организация в Америке не признана террористической. Вот в этом, наверное, проблема в том, что ничего не идет.

П.Порошенко: Какая организация?

"А.Атамбаев" Ну, понятно там все его считают аннексированным. А вот "ЛНР/ДНР", они непризнанные еще до сих пор. Вот в этом ваша проблема. И непонятно, что там с выборами.

П.Порошенко: Нет. Во-первых, они признаны террористическими рядом судебных решений судов. А во-вторых, этих организаций не существует. То есть, они существуют только в российском больном воображении, потому что это привезенные сюда марионетки из Москвы. Никаких выборов там нет, никаких референдумов там нет и не было. Они все нарисовали. Держатся они на штыках русского оружия. И бьют друг друга там, воруют, режут друг друга, а страдают люди. Здесь же проблема не в том, чтобы признавать или не признавать. Понятно, что их в принципе никто не признает, а проблема в том, что Россия должна вывести свои оккупационные войска. Россия должна обеспечить доступ инспекторов ОБСЕ, в том числе и границы. Россия должна прекратить поставлять вооружение и боеприпасы. Для России это же дорогая цена! Крым стоит больше 2 млрд долларов в год, а строительство коммуникаций стоит еще 2 млрд. И содержание оккупированного Донбасса стоит еще 2 млрд. В условиях падения цен на нефть и внутренних сложностей, для них это уже знаешь. Они так бравировали, что санкции на них не действуют, а сегодня им уже и Чечню не за что содержать. Они урезают содержание, понимаешь. Уже зарплаты и пенсии себе снижают. Вот это цена за ту авантюру. Кому она нужна? У России земель мало? Они не знают, что со своими землями делать.

"А.Атамбаев": А если мы их заберем оттуда, сколько вы будете восстанавливать? Это тоже такой груз.

П.Порошенко: Если Россия уберет оттуда свои войска, мы будем их восстанавливать, я думаю, часов 18, а может 24. Это все будет сделано, потому что как только Россия подумает о том, что она будет забирать свои войска, вот эти пару сотен соратников, убийц, которые пленных расстреливали, насильников. И все, они тут же сбегут с ними в Россию. Они понимают, что они не пользуются поддержкой у людей. И вот как только они уйдут, люди выйдут и будут с цветами встречать украинцев. На этом все закончится. А мы договоримся с нашими европейскими и американскими партнерами о том, чтобы были выделены ресурсы на восстановление разрушенной войной и ограбленной агрессором инфраструктуры. Там все будет очень просто, потому что...

Можете представить, что там сейчас уровень безработицы 70%, что более половины детей не учатся, что страшная ситуация везде, начиная от тюрьмы и заканчивая больницами. То есть, там же гуманитарная катастрофа. И в этой ситуации, почему люди должны страдать? Потому что кто-то захотел ввести войска. Все военные, которые ранее туда приезжали за длинным рублем, теперь, когда я построил новую армию, бегут оттуда", - процитировал отрывок "разговора" С.Цеголко.

Ранее пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что расследование установило, что организации разговора Президента Украины Петра Порошенко с правнкером помогли работники МИД Кыргызстана.

Также он отметил, что запись "разговора" между президентами Украины и Кыргызстана, которую обнародовал российский пранкер смонтирована и отцензурирована российской ФСБ.