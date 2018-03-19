В американському Остіні стався вибух, є постраждалі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Щонайменше двоє людей отримали серйозні поранення внаслідок вибуху, що стався на південному заході міста Остін (штат Техас). Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал NBC.

Постраждалі чоловіки були госпіталізовані. Поліція закликає жителів міста уникати район, в якому стався інцидент. Подробиці події не наводяться.

Раніше телеканал Fox News повідомляв, що в Остіні за добу вибухнули дві посилки, унаслідок чого дві людини загинули і ще двоє постраждали. На даний момент інформації про те, чи пов'язаний новий вибух з попередніми, немає.

Нагадаємо, в одній з багатоповерхівок Добропілля, що на Донеччині, розірвалася граната. 23-річний господар квартири загинув на місці, його колишня дружина отримала поранення.

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