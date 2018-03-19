В американском Остине произошел взрыв, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. По меньшей мере два человека получили серьезные ранения в результате взрыва, произошедшего на юго-западе города Остин (штат Техас). Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал NBC.
Пострадавшие мужчины были госпитализированы. Полиция призывает жителей города избегать район, в котором произошел инцидент. Подробности происшествия не приводятся.
Ранее телеканал Fox News сообщал, что в Остине в сутки взорвались две посылки, в результате чего два человека погибли и еще двое пострадали. На данный момент информации о том, связан ли новый взрыв с предыдущими, нет.
Напомним, в одной из многоэтажек Доброполье, Донецкой области, разорвалась граната. 23-летний хозяин квартиры погиб на месте, его бывшая жена получила ранения.