В американському Атлантік-сіті на аукціоні розіграють право знести колишній готель Трампа

“Ми зносимо цю будівля з урахуванням минулого Трампа в нашому місті. Трамп скористався в своїх цілях законами в області банкрутства, заробив великі кошти в Атлантік-Сіті і потім кинув напризволяще місто і його жителів”, — зазначив градоначальник, який представляє Демократичну партію США.

“Хочу привернути принаймні один мільйон доларів”, — додав мер. За його словами, виручені від аукціону кошти будуть спрямовані на потреби міського юнацького клубу, який здійснює програми професійного навчання різним спеціальностям близько 1,2 тис. підлітків в рік. Клубу потрібно відремонтувати і розширити площі трьох своїх об’єктів в Атлантік-Сіті.

Знесення колишнього готелю Трампа, спочатку заплановане на 31 грудня, відкладено до початку лютого 2021 року. Готель був закритий у 2014 році, зараз будівля належить мільярдерові Карлу Айкану.

Колегія вибірників 14 грудня затвердила результати голосування на виборах президента США, відповідно до яких демократ Джозеф Байден стане новим главою держави. На підтримку демократа виступили 306 вибірників, а на користь чинного президента республіканця Дональда Трампа — 232. Щоб стати президентом США, кандидату необхідно отримати 270 голосів.