В Афганістані з полону "Талібану" звільнили десятки людей

“Афганські силовики звільнили десятки людей із полону радикального ісламістського руху „Талібан“ на півдні країни”, — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, було звільнено 27 людей. Наразі особи звільнених встановлюють.

Також повідомляється, що у провінції Фарах на заході Афганістану, таліби в неділю вбили щонайменше одинадцятьох поліцейських. Ще восьмеро правоохоронців поранені, а четверо зникли.

Як повідомляв УНН, на сході Афганістану було знищено групу талібів на чолі з польовим командиром.