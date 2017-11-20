В Афганістані з полону "Талібану" звільнили десятки людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. На півдні Афганістану силовики країни звільнили понад два десятки полонених ісламістського руху “Талібан”, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Афганські силовики звільнили десятки людей із полону радикального ісламістського руху „Талібан“ на півдні країни”, — йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, було звільнено 27 людей. Наразі особи звільнених встановлюють.
Також повідомляється, що у провінції Фарах на заході Афганістану, таліби в неділю вбили щонайменше одинадцятьох поліцейських. Ще восьмеро правоохоронців поранені, а четверо зникли.
Як повідомляв УНН, на сході Афганістану було знищено групу талібів на чолі з польовим командиром.