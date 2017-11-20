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В Афганістані з полону "Талібану" звільнили десятки людей

В Афганістані з полону "Талібану" звільнили десятки людей

Київ • УНН

 • 10884 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. На півдні Афганістану силовики країни звільнили понад два десятки полонених ісламістського руху “Талібан”, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“Афганські силовики звільнили десятки людей із полону радикального ісламістського руху „Талібан“ на півдні країни”, — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, було звільнено 27 людей. Наразі особи звільнених встановлюють.

Також повідомляється, що у провінції Фарах на заході Афганістану, таліби в неділю вбили щонайменше одинадцятьох поліцейських. Ще восьмеро правоохоронців поранені, а четверо зникли.

Як повідомляв УНН, на сході Афганістану було знищено групу талібів на чолі з польовим командиром.

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