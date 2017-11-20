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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 21285 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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14:39 • 59558 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 78850 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 84634 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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В Афганистане из плена "Талибана" освободили десятки людей

В Афганистане из плена "Талибана" освободили десятки людей

Киев  •  УНН

 • 10879 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. На юге Афганистана силовики страны освободили более двух десятков пленных исламистского движения “Талибан”, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

“Афганские силовики освободили десятки людей из плена радикального исламистского движения „Талибан“ на юге страны”, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, были освобождены 27 человек. Сейчас лица освобожденных устанавливают.

Также сообщается, что в провинции Фарах на западе Афганистана, талибы в воскресенье убили по меньшей мере одиннадцать полицейских. Еще восемь стражей порядка ранены, а четверо пропали.

Как сообщал УНН, на востоке Афганистана было уничтожено группу талибов во главе с полевым командиром.

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