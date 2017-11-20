В Афганистане из плена "Талибана" освободили десятки людей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. На юге Афганистана силовики страны освободили более двух десятков пленных исламистского движения “Талибан”, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Афганские силовики освободили десятки людей из плена радикального исламистского движения „Талибан“ на юге страны”, — говорится в сообщении.
По предварительным данным, были освобождены 27 человек. Сейчас лица освобожденных устанавливают.
Также сообщается, что в провинции Фарах на западе Афганистана, талибы в воскресенье убили по меньшей мере одиннадцать полицейских. Еще восемь стражей порядка ранены, а четверо пропали.
Как сообщал УНН, на востоке Афганистана было уничтожено группу талибов во главе с полевым командиром.