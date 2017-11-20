В Афганистане из плена "Талибана" освободили десятки людей

“Афганские силовики освободили десятки людей из плена радикального исламистского движения „Талибан“ на юге страны”, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, были освобождены 27 человек. Сейчас лица освобожденных устанавливают.

Также сообщается, что в провинции Фарах на западе Афганистана, талибы в воскресенье убили по меньшей мере одиннадцать полицейских. Еще восемь стражей порядка ранены, а четверо пропали.

Как сообщал УНН, на востоке Афганистана было уничтожено группу талибов во главе с полевым командиром.