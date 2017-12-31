В Афганістані в результаті підриву смертника загинули 15 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. В Афганістані в результаті підриву смертника на похоронах загинули 15 осіб, 13 отримали поранення. Про це повідомляє РІА "Новости", передає УНН.
"Кількість загиблих в результаті вибуху на похоронах в афганському Джалалабаді зросла до 15, ще 13 отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
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Вибух стався на кладовищі Мукам Хан. Смертник підірвав себе під час похорону представника місцевої влади.