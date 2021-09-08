В Афганістані таліби заборонили жінкам займатися спортом

Деталі

“Я не думаю, що жінкам буде дозволено грати в крикет, тому що їм не обов’язково грати в крикет. Вони можуть зіткнутися з ситуацією, коли їхні обличчя і тіло не будуть закриті. Це ера ЗМІ, будуть з’являтися фото і відео, а люди будуть їх дивитися. Іслам і Ісламський Емірат не дозволяють жінкам грати в крикет або займатися спортом”, — заявив він.

Васік також заявив, що уряд не піде на компроміси в цьому питанні і не зрадить “ісламські цінності”. За його словами, жінки мають право виходити на вулицю тільки по необхідності, а спорт необхідністю не є.

Довідка

15 серпня “Талібан” оголосив, що повністю взяв під контроль територію Афганістану. Після захоплення влади в країні представники руху обіцяли, що будуть забезпечувати права і свободи жінок в рамках норм шаріату.

За участю інших країн, в тому числі Австралії, з країни проводилася евакуація спортсменок.