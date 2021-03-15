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В Афганістані розміщено на 1 тис. більше американських військових, ніж заявлено - NYT

В Афганістані розміщено на 1 тис. більше американських військових, ніж заявлено - NYT

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Близько 3,5 тис. американських військовослужбовців зараз перебувають в Афганістані, хоча офіційні дані говорять тільки про 2,5 тис. Про це в неділю з посиланням на джерела в США, Європі та Афганістані повідомила газета The New York Times, передає УНН.

Що відомо

За даними газети, невідповідність реального і заявленого числа викликане тим, що присутність частини військових на території країни неофіційна. Видання підкреслює, що применшення дійсного обсягу розміщених за кордоном сил США — нормальна практика і інформація про війська Сполучених Штатів у багатьох державах засекречена.

Представник Пентагону заявив The New York Times, що в Афганістані як і раніше розміщені 2,5 тис. американських військових.

Що передувало

Раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен запропонував лідеру Афганістану провести мирну конференцію під егідою ООН.

29 лютого 2020 року попередня адміністрація США і радикальний рух “Талібан” підписали в Досі мирну угоду. Згідно з домовленостями, Сполучені Штати, їх союзники і коаліція зобов’язалися вивести протягом 14 місяців всі війська з країни. Таліби в свою чергу гарантували, що не стануть використовувати територію Афганістану для дій, які становлять загрозу безпеці США і їх союзників. 4 лютого керівник прес-служби Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що нова адміністрація поки не прийняла рішення з приводу виведення військ з Афганістану.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 10 березня заявив, що нова адміністрація поки не прийняла рішення про виведення до 1 травня військ з Афганістану. Газета The Washington Post 12 березня інформувала, що деякі представники Пентагону вважають небезпечним виведення військ до встановленого крайнього терміну. В оборонному відомстві попередили, що зараз вже недостатньо часу, щоб покинути Афганістан станом на 1 травня без серйозних проблем в сферах безпеки матеріально-технічного забезпечення. Джерела видання вказали на ризик громадянської війни, терактів проти США та їхніх союзників, погіршення ситуації в області прав людини в країні.

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