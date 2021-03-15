В Афганистане размещены на 1 тыс. больше американских военных, чем заявлено - NYT

Что известно

По данным газеты, несоответствие реального и заявленного числа вызвано тем, что присутствие части военных на территории страны неофициальная. Издание подчеркивает, что умаление действительного объема размещенных за рубежом сил США — нормальная практика и информация о войсках США во многих государствах засекречена.

Представитель Пентагона заявил The New York Times, что в Афганистане по-прежнему размещены 2,5 тыс. американских военных.

Что предшествовало

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил лидеру Афганистана провести мирную конференцию под эгидой ООН.

29 февраля 2020 года предыдущая администрация США и радикальное движение “Талибан” подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из страны. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. 4 февраля руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что новая администрация пока не приняла решение по поводу вывода войск из Афганистана.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 марта заявил, что новая администрация пока не приняла решение о выводе до 1 мая войск из Афганистана. Газета The Washington Post 12 марта информировала, что некоторые представители Пентагона считают опасным вывод войск с установленным крайним сроком. В оборонном ведомстве предупредили, что сейчас уже недостаточно времени, чтобы покинуть Афганистан состоянию на 1 мая без серьезных проблем в сферах безопасности материально-технического обеспечения. Источники отметили риск гражданской войны, терактов против США и их союзников, ухудшение ситуации в области прав человека в стране.