В аеропорту Стамбула було скасовано один рейс до "Борисполя" через погодні умови
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Через погодні умови в міжнародному аеропорту Стамбула скасували один авіарейс до міжнародного аеропорту "Бориспіль". Про це у коментарі УНН повідомили у прес-службі летовища.
"На сьогоднішній день відмінено тільки один рейс – це зі Стамбула, який не має відношення до Британських авіаліній. Це через погодні умови саме аеропорту Стамбула", - повідомили у прес-службі українського летовища.
Як повідомляв УНН, через сильний снігопад у аеропорту "Стамбул" було скасовано більше 200 рейсів.
Нагадаємо, вчора аеропорт у Стамбулі вже приймав і відправляв рейси, але періодично. Аеропорт “Бориспіль” працював у штатному режимі.
Також нагадаємо, попри страйки British Airways аеропорт "Бориспіль" працюватиме у штатному режимі.