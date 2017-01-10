В аэропорту Стамбула был отменен один рейс из-за погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Из-за погодных условий в международном аэропорту Стамбула отменили один авиарейс в международный аэропорт "Борисполь". Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе аэропорта.
"На сегодняшний день отменен только один рейс - это из Стамбула, который не имеет отношения к Британским авиалиниям. Это из-за погодных условий именно аэропорта Стамбула", - сообщили в пресс-службе украинского аэропорта.
Как сообщал УНН, из-за сильного снегопада в аэропорту "Стамбул" было отменено более 200 рейсов.
Напомним, вчера аэропорт в Стамбуле уже принимал и отправлял рейсы, но периодически. Аэропорт "Борисполь" работал в штатном режиме.
Также напомним, несмотря на забастовки British Airways аэропорт "Борисполь" будет работать в штатном режиме.