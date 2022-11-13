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В аеропорту Парижа помер іранець, який прожив там 18 років

В аеропорту Парижа помер іранець, який прожив там 18 років

Київ • УНН

 • 504749 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. У паризькому аеропорту Шарль-де-Голль помер іранець Махран Карімі Нассері, який прожив у його будівлі 18 років. Представник аеропорту заявив, що Нассері помер від природних причин у терміналі 2F, де жив останні кілька тижнів, пише УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Нассері народився 1945 року в іранській провінції Хузестан. 1988 року він полетів до Європи на пошуки матері, яка виїхала раніше. Однак він потрапив у міграційну пастку. Після того, як його видворили з Великої Британії, Нідерландів і Німеччини через відсутність необхідних документів, Нассері змушений був оселитися в аеропорту. Права на в'їзд до Франції у нього теж не було.

Він розмістився в терміналі 2F на кількох кріслах, в оточенні візків із речами. Наголошується, що дні він проводив, роблячи записи про своє життя в блокноті та за читанням газет і журналів.

Історія Нассері привернула увагу світових ЗМІ та голлівудського режисера Стівена Спілберга, який зняв за її мотивами фільм "Термінал" з Томом Генксом і Кетрін Зетою-Джонс. Після прем'єри у Нассері взяли безліч інтерв'ю. У якийсь момент він почав називати себе "сер Альфред" і давав по шість інтерв'ю на день.

Хоч Нассері 1999 року дали статус біженця у Франції, він жив в аеропорту до 2006 року. У 2006-му його госпіталізували через напад хвороби. Після цього він жив у хостелі, на гроші, отримані від фільму. Кілька тижнів тому Нассері повернувся в термінал 2F, де і помер. У нього знайшли кілька тисяч євро готівкою, додав представник аеропорту.

Нагадаємо

На 79-му році пішов з життя Дітріх Матешіц - власник корпорації Red Bull та власник команди Red Bull Racing чемпіонату світу з автоперегонів у класі машин Формула-1.

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