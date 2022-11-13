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В аэропорту Парижа умер иранец, проживший там 18 лет

В аэропорту Парижа умер иранец, проживший там 18 лет

Киев • УНН

 • 504747 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В парижском аэропорту Шарль-де-Голль скончался иранец Махран Карими Нассери, проживший в его здании 18 лет. Представитель аэропорта заявил, что Нассери умер от естественных причин в терминале 2F, где жил последние несколько недель, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Нассер родился в 1945 году в иранской провинции Хузестан. В 1988 году он улетел в Европу на поиски выехавшей ранее матери. Однако он попал в миграционную ловушку. После того, как его выдворили из Великобритании, Нидерландов и Германии из-за отсутствия необходимых документов, Нассери вынужден был поселиться в аэропорту. Права на въезд во Францию ​​у него тоже не было.

Он разместился в терминале 2F на нескольких креслах, в окружении тележек с вещами. Отмечается, что дни он проводил, делая записи о своей жизни в блокноте и чтении газет и журналов.

История Нассери привлекла внимание мировых СМИ и голливудского режиссера Стивена Спилберга, снявшего по ее мотивам фильм "Терминал" с Томом Генксом и Кэтрин Зетой-Джонс. После премьеры у Нассери взяли множество интервью. В какой-то момент он стал называть себя "сэр Альфред" и давал по шесть интервью в день.

Хотя Нассери в 1999 году дали статус беженца во Франции, он жил в аэропорту до 2006 года. В 2006-м его госпитализировали из-за приступа болезни. После этого он жил в хостеле, на деньги, полученные от фильма. Несколько недель назад Нассери вернулся в терминал 2F, где и умер. У него нашли несколько тысяч евро наличными, добавил представитель аэропорта.

Напомним

На 79-м году ушел из жизни Дитрих Матешиц – владелец корпорации Red Bull и владелец команды Red Bull Racing чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1.

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