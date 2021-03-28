В аеропорту Краснодара здійснив аварійну посадку Boeing-737 на борту якого перебували 149 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Літак “Boeing-737”, який раніше оголосив про аварійну посадку в Краснодарі, благополучно приземлився. Про це журналістам повідомили у пресслужбі авіавузла, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.
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“Літак приземлився, посадка (пройшла) благополучно о 18:19 (час збігається з київським — ред.)”, — повідомили у пресслужбі.
Як повідомляється, в ході польоту на борту Boeing 737 авіакомпанії “Аерофлот” виникла несправність закрилків. В аеропорту відзначили, що до місця посадки спрямовані служби екстреного реагування.
На картах сервісу FlightRadar видно, що літак здійснив декілька кіл в районі аеропорту Краснодара.
Раніше представник аеропорту заявив, що: “Аеропорт Краснодар отримав сигнал від повітряного судна Boeing-737, рейс 1104, сполученням Шереметьєво — Краснодар. Повідомляється, що сталася неузгодженість механізації закрилків. Оголошена аварійна посадка”.