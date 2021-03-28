В аэропорту Краснодара совершил аварийную посадку Boeing-737 на борту которого находились 149 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Самолет “Boeing-737”, ранее объявивший об аварийной посадке в Краснодаре, благополучно приземлился. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе авиаузла, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.
Детали
“Самолет приземлился, посадка (прошла) благополучно в 18:19 (время совпадает с киевским — ред.)”, — сообщили в пресс-службе.
Как сообщается, в ходе полета на борту Boeing 737 авиакомпании “Аэрофлот” возникла неисправность закрылок. В аэропорту отметили, что к месту посадки направлены службы экстренного реагирования.
На картах сервиса FlightRadar видно, что самолет совершил несколько кругов в районе аэропорта Краснодара.
Ранее представитель аэропорта заявил, что: “Аэропорт Краснодар получил сигнал от воздушного судна Boeing-737, рейс 1104, сообщением Шереметьево — Краснодар. Сообщается, что произошло рассогласование механизации закрылков. Объявлена аварийная посадка”.