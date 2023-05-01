В аеропорту Кишинева затримали віцекерівницю проросійської партії "Шор" - готувалася вилетіти до Тель-Авіва
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Віцекерівницю партії "Шор", яку називають проросійською, депутатку Марину Таубер затримали в міжнародному аеропорту Кишинева, коли вона прямувала до Тель-Авіва через Стамбул. Арешт відбувся на підставі ухвали прокурора за порушення обвинуваченою умов запобіжного заходу, повідомили в антикорупційній прокуратурі Республіки Молдова, передає УНН.
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«28 квітня 2023 року Антикорупційна прокуратура звернулася до слідчого судді з клопотанням про заміну запобіжного заходу тимчасового звільнення під судовий контроль на тримання під вартою через порушення Таубер умов запобіжного заходу. Також у п'ятницю, 28 квітня, копію заяви отримав адвокат обвинуваченої. 29 квітня 2023 року Таубер висунула вимогу відкласти судове засідання, щоб вона змогла поїхати до Ізраїлю. Враховуючи, що обвинувачена вже кілька разів порушувала умови запобіжного заходу, прокуратура вважала за необхідне затримати її в аеропорту, оскільки існував значний ризик того, що Таубер сховається від органів карного розшуку», — повідомляється в прес-релізі прокуратури.
Деталі
Депутата від партії «Шор» Марину Таубер звинувачують у тому, що вона дозволила незаконне фінансування політичної партії «Шор» організованою злочинною групою та брала участь у фальсифікації фінансового звіту формування за перше півріччя 2022 року, щоб приховати отримані та витрачені партією гроші. Таубер провину не визнає і заявляє про політичне переслідування опозиції.
Таубер заарештували у липні минулого року, 18 жовтня перевели під судовий контроль.
5 січня 2023 року Апеляційна палата Кишинева залишила для обвинуваченої в силі запобіжний захід – тимчасове звільнення під судовий контроль за кількох умов, серед яких - не залишати населеного пункту, де вона проживає, крім випадків, встановлених слідчим суддею, а в разі необхідності – судом.
15 лютого 2023 року суд відхилив запит адвокатів Таубер про скасування запобіжного заходу, але вже 22 лютого 2023 року стало відомо, що Таубер дозволили виїжджати з Кишинева і залишати Молдову. Таке рішення ухвалила Апеляційна палата Кишинева, розглянувши запит її адвокатів.
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