В аеропорту Кабула сталася перестрілка, загинув співробітник афганських сил безпеки

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"Сьогодні вранці о 4:13 за центральноєвропейським часом сталася перестрілка між афганськими силами безпеки і невідомими нападниками біля північних воріт аеропорту Кабула. Один співробітник афганських сил безпеки був убитий і троє поранені", - повідомили у збройних силах Німеччини.

Американські та німецькі військові також були залучені до інциденту. Солдати Бундесверу не постраждали.

Контекст

Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.

Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників. До прикладу, США евакуювали з Афганістану 30 тис. осіб з моменту падіння Кабула.