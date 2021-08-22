США евакуювали з Афганістану 30 тис. осіб з моменту падіння Кабула - Білий дім

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"Протягом тижня з моменту падіння Кабула у нас з країни евакуйовано 30 тисяч осіб. У нас є контроль над аеропортом в місті, який контролюється іншою стороною після колапсу уряду... У нас є угоди з 26 країнами світу про логістичне переміщення афганців, американців і громадян третіх країн з країни", - сказав Салліван.



Раніше Салліван повідомив телеканалу CNN, що в суботу США вдалося вивезти з Афганістану більше 7,5 тис. людей.



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Білий дім повідомив у суботу, що на даний момент близько 17 тисяч людей були евакуйовані по повітрю з Афганістану.

США хочуть завершити евакуацію до 31 серпня, повідомив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.



За його словами, деякі країни-члени Альянсу ставлять питання про продовження цього терміну, щоб вивезти з Афганістану більше людей. Раніше Байден заявив, що американські військові, які забезпечують евакуацію, можуть залишитися в аеропорту Кабула і довше.