В аеропорту Гомеля сталася аварія літака із Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. При посадці в аеропорту Гомеля літак, що прилетів із Києва, викотився за межі злітно-посадочної смуги. Про це повідомляє “Радые Свабода”, передає УНН.
Як зазначається, літак Cessna 560X викотився із злітно-посадочної смуги на 15 метрів. На борту літака перебувало четверо пасажирів та три члени екіпажу, ніхто з них не постраждав.
Причиною аварії могло стати пошкодження шини на лівій бічній стійки шасі. Аварійні служби аеропорту відбуксирували пошкоджений літак до стоянки.
В аеропорту повідомили, що літак Cessna прилетів в Гомель із Києва.