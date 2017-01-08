В аеропорту Гомеля сталася аварія літака із Києва

Як зазначається, літак Cessna 560X викотився із злітно-посадочної смуги на 15 метрів. На борту літака перебувало четверо пасажирів та три члени екіпажу, ніхто з них не постраждав.

Причиною аварії могло стати пошкодження шини на лівій бічній стійки шасі. Аварійні служби аеропорту відбуксирували пошкоджений літак до стоянки.

В аеропорту повідомили, що літак Cessna прилетів в Гомель із Києва.