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В аеропорту Гомеля сталася аварія літака із Києва

В аеропорту Гомеля сталася аварія літака із Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. При посадці в аеропорту Гомеля літак, що прилетів із Києва, викотився за межі злітно-посадочної смуги. Про це повідомляє “Радые Свабода”, передає УНН.

Як зазначається, літак Cessna 560X викотився із злітно-посадочної смуги на 15 метрів. На борту літака перебувало четверо пасажирів та три члени екіпажу, ніхто з них не постраждав.

Причиною аварії могло стати пошкодження шини на лівій бічній стійки шасі. Аварійні служби аеропорту відбуксирували пошкоджений літак до стоянки.

В аеропорту повідомили, що літак Cessna прилетів в Гомель із Києва.

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