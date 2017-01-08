В аэропорту Гомеля произошла авария самолета из Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. При посадке в аэропорту Гомеля самолет, прилетевший из Киева, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает "Радые Свабода" , передает УНН.
Как отмечается, самолет Cessna 560X выкатился с взлетно-посадочной полосы на 15 метров. На борту самолета находилось четверо пассажиров и три члена экипажа, никто из них не пострадал.
Причиной аварии могло стать повреждение шины на левой боковой стойки шасси. Аварийные службы аэропорта отбуксировали поврежденный самолет к стоянке.
В аэропорту сообщили, что самолет Cessna прилетел в Гомель из Киева.