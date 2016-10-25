В аеропорту "Бориспіль" власники Galaxy Note 7 зможуть здати телефон перед вильотом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В аеропорту “Бориспіль” власники Galaxy Note 7 можуть здати свій телефон перед вильотом та отримати інший у країні прибуття. Про це повідомляє прес-служба аеропорту, передає УНН.
“Тепер перед вильотом з „Борисполя“ власники Galaxy Note 7 можуть здати такий телефон та отримати можливість компенсації або заміни на інший смартфон у країні прибуття”, — йдеться у повідомленні.
Поява такого сервісу пов’язана з тим, що деякі ноземні авіакомпанії заборонили перевозити смартфони Samsung Galaxy Note 7 через ймовірність вибуху.
Нагадаємо, 11 жовтня Samsung оголосила, що через випадки самозаймання і вибухів акумуляторів смартфонів припиняє виробництво і продаж Galaxy Note 7.
Як повідомляв УНН, у зв’язку із заявою компанії Samsung щодо виявлених проблем з батарею телефонів Galaxy Note 7 Державна авіаційна служба України рекомендувала не вмикати їх на борту літаків.