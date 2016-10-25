В аэропорту "Борисполь" владельцы Galaxy Note 7 смогут сдать телефон перед вылетом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В аэропорту "Борисполь" владельцы Galaxy Note 7 могут сдать свой телефон перед вылетом и получить другой в стране прибытия. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, передает УНН.
"Теперь перед вылетом из "Борисполя" владельцы Galaxy Note 7 могут сдать такой телефон и получить возможность компенсации или замены на другой смартфон в стране прибытия", - говорится в сообщении.
Появление такого сервиса связано с тем, что некоторые иностранные авиакомпании запретили перевозить смартфоны Samsung Galaxy Note 7 из-за вероятности взрыва.
Напомним, 11 октября Samsung объявила, что из-за случаев самовозгорания и взрывов аккумуляторов смартфонов прекращает производство и продажу Galaxy Note 7.
Как сообщал УНН, в связи с заявлением компании Samsung о выявленных проблемах с батареей телефонов Galaxy Note 7 Государственная авиационная служба Украины рекомендовала не включать их на борту самолетов.