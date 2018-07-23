В аеропорту Барселони застрягла група українських туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. В аеропорту Барселони застрягла група українських туристів. Про це УНН повідомили в компанії туроператора JoinUp!
Так, рейс авіакомпанії YanAir за розкладом мав прибути в Бориспіль об 11:40, проте зараз час прильоту змінено на 20:30.
"Рейс затримується, бо ще досі туди не вилетів літак з України, який має забрати туристів. Не вилетів з технічних причин", - повідомили у компанії.
Скільки точно людей не можуть вилетіти, не відомо, проте очікується, що їх понад 150 осіб – рейс був повністю заповнений.
Нагадаємо, 17 липня аеропорт "Львів" попередив про затримку шістьох авіарейсів компанії Ernest Airlines.