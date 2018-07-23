В аэропорту Барселоны застряла группа украинских туристов

Так, рейс YanAir по расписанию должен был прибыть в Борисполь в 11:40, однако сейчас время прилета изменено на 20:30.

"Рейс задерживается, потому что до сих пор туда не вылетел самолет из Украины, который должен забрать туристов. Не вылетел по техническим причинам", - сообщили в компании.

Сколько точно людей не могут вылететь, не известно, однако ожидается, что их более 150 человек - рейс был полностью заполнен.

Напомним, 17 июля аэропорт "Львов" предупредил о задержке шести авиарейсов компании Ernest Airlines.