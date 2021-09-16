В аеропортах ОАЕ використовують собак для виявлення COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Через рік після завершення одного з перших досліджень по виявленню COVID-19 собаками, в аеропортах Об'єднаних Арабських Еміратів тепер працюють 38 службових собак, які можуть ідентифікувати інфікованих людей з показником успіху 98,2%. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Поліція Дубая навчила когорту, в яку входять німецькі вівчарки, лабрадори, кокер-спанієлі і бордер-коллі, розпізнавати запах COVID-19, використовуючи зразки поту людей з підтвердженим інфікуванням коронавірусом.
"Невелика кількість зразку поміщається в банку - він має запах пацієнта - потім ми кладемо зразок, щоб собака понюхала... Коли він дає нам знак, ми даємо йому частування", - сказав керівник програми в навчальному центрі K9 в районі Дубаю Насер аль-Фалас.
Собаки в даний час проводять близько 30-40 тестів в день в аеропортах. Собаки в основному використовуються в аеропортах ОАЕ, але готові до використання скрізь, де це необхідно.
За словами майора поліції Дубая Салах Халіфа аль-Мазруі, з усього світу надходять запити про те, як привчати собак винюхувати COVID-19.
У поліції Дубая також є собаки, навчені виявляти наркотики і вибухові речовини.
Додамо
У кількох інших країнах, включаючи Фінляндію, США і Францію, проводяться власні дресирування собак і випробування з виявлення COVID-19 собаками.