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В аэропортах ОАЭ используют собак для обнаружения COVID-19

В аэропортах ОАЭ используют собак для обнаружения COVID-19

Киев  •  УНН

 • 16132 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Через год после завершения одного из первых исследований по выявлению COVID-19 собаками, в аэропортах ОАЭ теперь работают 38 служебных собак, которые могут идентифицировать инфицированных людей с показателем успеха 98,2%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Полиция Дубая научила когорту, в которую входят немецкие овчарки, лабрадоры, кокер-спаниели и бордер-колли, распознавать запах COVID-19, используя образцы пота людей с подтвержденным инфицированием коронавируса.

"Небольшое количество образца помещается в банку - он имеет запах пациента - потом мы кладем образец, чтобы собака понюхала... Когда он дает нам знак, мы даем ему угощение", - сказал руководитель программы в учебном центре K9 в районе Дубая Насер аль-Фалас .

Собаки в настоящее время проводят около 30-40 тестов в день в аэропортах. Собаки в основном используются в аэропортах ОАЭ, но готовы к использованию везде, где это необходимо.

По словам майора полиции Дубая Салах Халифа аль-Мазруи, со всего мира поступают запросы о том, как приучать собак вынюхивать COVID-19.

В полиции Дубая также есть собаки, обученные выявлять наркотики и взрывчатые вещества.

Добавим

В нескольких других странах, включая Финляндию, США и Францию, проводятся собственные дрессировки собак и испытания по выявлению COVID-19 собаками.

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