В.Аброськін: нардеп В.Парасюк фактично дестабілізує ситуацію у всій Донецькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Оцінку дій народних депутатів Володимира Парасюка та Семена Семенченка має дати Генеральний прокурор України, бо вони фактично дестабілізують ситуацію у всій Донецькій області. Про це під час брифінгу повідомив начальник ГУ НП в Донецькій області В'ячеслав Аброськін, передає УНН.
"Оцінку дій народного депутата України має дати генеральний прокурор України. Протягом більше 1,5 місяця цей народний депутат і інший такий фактично дестабілізують ситуацію тут на території Донецької області", - сказав він.
Як повідомляв УНН, сьогодні активісти блокади в районі Слов'янська, на чолі з нардепом В.Парасюком здійснили напад на працівників поліції та прорвались через блокпост.
Внаслідок нападу постраждало 7 правоохоронців.