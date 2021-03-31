Уже другий західний президент назвав Путіна "вбивцею"

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"На жаль, так", - відповів Науседа, відповідаючи на питання журналістів, чи може він, як і президент США Джо Байден, назвати Путіна вбивцею.

Деталі

За словами президента Литви, Росія явно не поважає територіальну цілісність сусідніх держав, таких як Україна.

"Я бачу багато ознак кричущого нехтування цінностями цивілізованого світу, зневаги правом націй на самовизначення, зневаги територіальною цілісністю своїх сусідів, що Кремль останнім часом досить демонстративно показує", - сказав Науседа.

Ще одним важливим аспектом, за його словами, є ситуація в самій Росії, де режим "явно тремтить перед лицем зростаючої опозиції", намагається її придушити і переслідує лідерів опозиції, таких як Олексій Навальний, "найжорстокішим чином".

"І постійно повторювати, уткнувшись головою в плечі, що, ви знаєте, ми прагнемо до взаємодії у відносинах з Росією - що я іноді чую від моїх колег по ЄС - значить бути емоційно і географічно дуже далеко від того, що називається Росія", - сказав він.

Литва безумовно не буде країною, яка "буде байдуже сидіти на задньому сидінні" і говорити про більш активну участь, спостерігаючи при цьому грубі порушення прав людини, додав він.

Що було раніше

Тижнем раніше президент Литви Гітанас Науседа здійснив візит до України, де, зокрема, виступив перед українським парламентом.



Контекст

17 березня на телеканалі ABC вийшло інтерв'ю президента США Джо Байдена, під час якого на запитання про те, чи вважає він Володимира Путіна вбивцею, американський лідер відповів "Так, вважаю".



Через добу Путін відповів дражнилкою "Хто обзивається, той сам так і називається".