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Узбекистан слідом за Казахстаном відмовився вступати в «газовий союз» путіна

Узбекистан слідом за Казахстаном відмовився вступати в «газовий союз» путіна

Київ • УНН

 • 7699981 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. У середу міністр енергетики Узбекистану “облив холодною водою” російську пропозицію щодо “газового союзу”, включно з Казахстаном, заявивши, що Ташкент не погодиться на політичні умови, які поставили б під загрозу його національні інтереси.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Минулого місяця росія заявила, що обговорює газовий союз з Казахстаном і Узбекистаном для підтримки поставок між трьома країнами та іншим покупцям, включаючи Китай.

Це частина зміни стратегії москви після її вторгнення в Україну, що спонукало Європейський Союз різко скоротити свою залежність від російських енергоносіїв.

Прохолодне ставлення Узбекистану до російської пропозиції відображає дедалі більші труднощі Москви в нав’язуванні своєї волі іншим колишнім радянським республікам у той час, коли вона все більше загрузла війною в Україні.

Однак Узбекистан залишається частково залежним від іноземного газу. Країна, включаючи столицю Ташкент, відчуває дефіцит газу протягом останніх кількох днів, оскільки споживання різко зросло через похолодання.

Мірзамахмудов сказав, що різке похолодання змусило Узбекистан припинити експорт до Китаю 6 мільйонів кубометрів газу на день.

Доповнення

Хоча росія є великим експортером природного газу, Узбекистан і Казахстан виробляють приблизно стільки ж, скільки споживають. Дві країни з'єднані газопроводом із росією, і їх перетинає окремий газопровід на шляху до Китаю.

Проте обидва газопроводи в основному перекачують газ із Туркменістану, а Казахстан і Узбекистан ніколи не повідомляли про транзитні поставки російського газу до Китаю чи будь-яких інших країн.

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