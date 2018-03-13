Узаконення провокації хабара можливе за умови незалежного суду - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Узаконення провокації хабара в Україні можливе за умови великого і незалежного суду. Про це сказав в ефірі телепрограми "Гра у класику" Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
"У свій час я підтримував цю ідею (провокації хабара – ред.), десь у момент, коли я був вільною людиною, навіть не депутатом. Зараз думаю, що треба добре сформулювати цю позицію, але вона також можлива. Я дійсно вважаю, що провокація хабара, яка діє у США та Грузії, дала результати. Тільки в нас є своя історія. Я на це б погодився, якби у нас був великий і незалежний суд", - наголосив Ю.Луценко.
Інакше, за його словами, це може перетворитися на історію, з якою він довго боровся в МВС - підкидання і провокація.
Нагадаємо, Ю.Луценко заявив, що ГПУ та НАБУ можуть об'єднати матеріали справи щодо заступниці голови ДМС Пімахової.