Узаконивание провокации взятки возможно при условии независимого суда - Луценко

"В свое время я поддерживал эту идею (провокации взятки - ред.), где-то в момент, когда я был свободным человеком, даже не депутатом. Сейчас думаю, что надо хорошо сформулировать эту позицию, но она также возможна. Я действительно считаю, что провокация взятки, которая действует в США и Грузии, дала результаты. Только у нас есть своя история. Я на это бы согласился, если бы у нас был большой и независимый суд", - подчеркнул Ю.Луценко.

Иначе, по его словам, это может превратиться в историю, с которой он долго боролся в МВД - подбрасывания и провокация.

Напомним, Ю.Луценко заявил, что ГПУ и НАБУ могут объединить материалы дела по замглавы ГМС Пимаховой.