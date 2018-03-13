Узаконивание провокации взятки возможно при условии независимого суда - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Узаконивание провокации взятки в Украине возможно при условии большого и независимого суда. Об этом сказал в эфире телепрограммы "Игра в классику" Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"В свое время я поддерживал эту идею (провокации взятки - ред.), где-то в момент, когда я был свободным человеком, даже не депутатом. Сейчас думаю, что надо хорошо сформулировать эту позицию, но она также возможна. Я действительно считаю, что провокация взятки, которая действует в США и Грузии, дала результаты. Только у нас есть своя история. Я на это бы согласился, если бы у нас был большой и независимый суд", - подчеркнул Ю.Луценко.
Иначе, по его словам, это может превратиться в историю, с которой он долго боролся в МВД - подбрасывания и провокация.
Напомним, Ю.Луценко заявил, что ГПУ и НАБУ могут объединить материалы дела по замглавы ГМС Пимаховой.