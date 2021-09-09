УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти автора дублю у ворота збірної України

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“Футбольний клуб „Тобол“ отримав інформацію про порушення дисциплінарної справи з боку УЄФА, пов’язаного з можливим порушенням антидопінгових правил Русланом Валіулліна.

Допінг-проба у Руслана Валіулліна, як і у ще одного футболіста клубу Сергія Малого була взята після матчу-відповіді 3-го раунду Ліги Конференцій „Жиліна“ — „Тобол“. Результат тесту був відправлений на особисту пошту футболіста 2-го вересня, коли футболіст вже знаходився в дорозі до Фінляндії в складі делегації збірної Казахстану”, — сказано в повідомленні “Тоболу”.

Нагадаємо

Валіуллін встиг провести за збірну Казахстану тільки чотири матчі, а два м’ячі у ворота збірної України стали для нього дебютними. Тоді українська збірна втратила важливу перемогу у циклі відбору на ЧС-2022.