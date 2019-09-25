УЄФА оприлюднив склади на майбутній розіграш Ліги націй
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Після зміни регламенту Ліги націй УЄФА було оголошено склад ліг на сезон 2020/21 років, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
У Лізі націй УЄФА-2020/21 ліги А, В і С будуть складатися з 16 збірних, а в лізі D зіграють сім команд. Всі 55 збірних були розподілені по чотирьох лігах відповідно до тих місць, які вони зайняли в дебютному розіграші Ліги націй-2018/19:
Ліга A:
Португалія (чемпіон), Нідерланди, Англія, Швейцарія, Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, Боснія і Герцеговина, Україна, Данія, Швеція, Хорватія, Польща, Німеччина, Ісландія
Ліга B:
Росія, Австрія, Уельс, Чехія, Шотландія, Норвегія, Сербія, Фінляндія, Словаччина, Туреччина, Ірландія, Північна Ірландія, Болгарія, Ізраїль, Угорщина, Румунія
Ліга C:
Греція, Албанія, Чорногорія, Грузія, Північна Македонія, Косово, Білорусь, Кіпр, Естонія, Словенія, Литва, Люксембург, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова
Ліга D:
Гібралтар, Фарерські острови, Латвія, Ліхтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.
Зазначимо, що у Лізі А команди будуть розбиті на чотири групи по чотири збірні. Переможці груп потраплять у фінальну стадію Ліги націй УЄФА (півфінали, матч за третє місце і фінал), яка намічена на червень 2021 року. Господаря виберуть з числа учасників фінального турніру.
Примітно, що регламент Ліги націй був змінений після консультації з усіма 55 національними асоціаціями, що входять до складу УЄФА. Число офіційних матчів в рамках турніру збільшиться з 138 до 162, завдяки чому підвищиться комерційна цінність Ліги націй.
Також додамо, склад груп у кожній лізі стане відомий 3 березня 2020 року за підсумками жеребкування в Амстердамі.