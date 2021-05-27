УЄФА може скасувати одне з фундаментальних правил єврокубків, яке існує вже майже 60 років

Деталі

За інформацією видання, комітет УЄФА з клубних змагань розгляне можливість скасування правила, яке діє в матчах європейських клубних турнірів з 1965 року, на засіданні в п’ятницю в Порту, де в суботу пройде фінал Ліги чемпіонів. Згідно з цим правилом, у 2-матчевому протистоянні команд при рівності забитих м’ячів перевагу отримує та команда, яка забила більше голів в гостях. Як зазначається в матеріалі, якщо ідея скасування правила на зустрічі в п’ятницю отримає достатню підтримку, УЄФА запустить процес зміни цього правила.

Контекст

Раніше британські ЗМІ повідомляли, що УЄФА має намір скоригувати кращу результативність на виїзді, щоб м’ячі, забиті в гостях, враховувалися тільки в основний час обох зустрічей. Якщо за підсумками двох ігор буде призначено додатковий час, команда, яка грає на виїзді, не матиме перевагу гостьового гола. При цьому план повного скасування даного правила був відкинутий.