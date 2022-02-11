"Уважно стежать за ситуацією": Ердоган та Дуда обговорили агресію Росії проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент Польщі Анджей Дуда під час телефонної розмови обговорили напружену ситуацію між Росією та Україною. Про це повідомляє УНН із посиланням на управління з комунікацій адміністрації президента Туреччини.
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"Туреччина уважно стежить за напруженістю між Росією та Україною і продовжує намагатися знизити її", - повідомив Ердоган.
Також під час зустрічі Ердоган заявив, що хоче й надалі розвивати турецько-польські відносини у всіх галузях.
Контекст
Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що Україні не дозволять вступити до НАТО.
Захід закликає Росію відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.