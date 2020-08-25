Успішній концесії портів сприяла політична воля Президента - Скічко

"Вважаю, що затягування із ухваленням закону про концесії у минулі роки пов’язане виключно з відсутністю політичної волі у попередньої влади. Натомість, Президент Зеленський і новий склад Верховної Ради таку волю продемонстрували, закон про концесії був ухвалений парламентом і підписаний Президентом восени минулого року", - розповів він.

Йдеться про ЗУ "Про концесію", який парламентарі схвалили 3 жовтня 2019 року. Документ чітко визначив права і обов’язки інвестора та держави, встановивши на ринку прозорі правила гри, уточнює Скічко.

Відповідно, з’явився правовий механізм для проведення інвестиційних конкурсів, додає нардеп, нагадуючи, що два таких конкурси відбулись у січні цього року.

Скічко зауважив, що Україні вигідно здавати порти у концесію.

"По-перше, це інструмент залучення інвестицій у розвиток інфраструктури країни. По-друге, після завершення терміну концесії все, що збудує концесіонер, повертається в управління держави. По-третє, ті дві концесії, які вже укладені, передбачають збереження робочих місць мінімум на п’ять років, тобто вирішують соціально важливе питання забезпечення роботою населення. Аналогічні умови можна передбачити і для інших концесійних угод", - каже нардеп.

Раніше УНН повідомляв, що у вересні минулого року Президент Володимир Зеленський доручив міністру інфраструктури Владиславу Криклію передати у концесію два українських порти: “Ольвію” і “Херсон”. Обидва конкурси були завершені у січні. Переможцем конкурсу на концесію порту “Херсон” стала компанія “Рисоіл-Херсон”. Своєю чергою концесіонером порту “Ольвія” стала катарська компанія QTerminals. Станом на сьогодні обидва порти успішно передані в концесію.

“Рисоіл-Херсон” зобов’язалася інвестувати в розвиток порту “Херсон” близько 300 млн грн. І ще 18 млн грн — вкласти в місцеву інфраструктуру. Концесія надається на 30 років, але вже до 2030 року концесіонер зобов’язався забезпечити обсяги перевалки вантажів на рівні не менше 1,36 млн тонн.

Водночас, концесія порту “Ольвія” надається на 35 років. Концесійні умови передбачають відрахування QTerminals щорічних концесійних платежів державі у розмірі 82 млн грн і виконання інвестиційних зобов’язань на 3,4 млрд грн (за 5 років). Також катарська компанія зобов’язана вкласти у розвиток місцевої інфраструктури Миколаївщини 80 млн грн.

“Всього за 35 років концесії ("Ольвії" - ред.) буде залучено до 17,3 млрд грн інвестицій. Це перша пряма катарська інвестиція, друга за обсягом інвестиція після "Криворіжсталі“ та одна з найбільших прямих іноземних інвестицій у портову галузь України за всю історію незалежності”, — зазначив міністр Криклій.