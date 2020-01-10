Усик назвав найскладнішого суперника в "хевівейті"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик розповів, кого вважає найскладнішим для себе суперником в "хевівейті", передає УНН з посиланням на Youtube-канал боксера.
"З ким буде найважче? З собою. Але, думаю, з Тайсоном Ф'юрі буде найскладніше. Це моя думка. Він дуже непередбачуваний, за два метри зростом, незрозуміло, що у нього в голові, як і у мене", - наголосив Усик.
Примітно, що майбутній бій Ф'юрі проведе 22 лютого. Це буде бій-реванш із чемпіоном WBC Деонтеєм Уайлдером.
Нагадаємо, що британець назвав Усика бомжем, не зрозумівши, чому українець став претендентом на пояс WBO.