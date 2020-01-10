Усик назвал самого сложного соперника в "хэвивейте"

"С кем будет труднее? С собой. Но, думаю, с Тайсоном Фьюри будет сложнее. Это мое мнение. Он очень непредсказуемый, за два метра ростом, непонятно, что у него в голове, как и у меня", - отметил Усик.

Примечательно, что предстоящий бой Фьюри проведет 22 февраля. Это будет бой-реванш с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.

Напомним, что британец назвал Усика бомжом, не поняв, почему украинец стал претендентом на пояс WBO.