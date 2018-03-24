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Усі першокласники України отримають набори конструктора Lego - Міністерство освіти і науки

Київ • УНН

 • 17834 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Данська компанія конструкторів Lego забезпечить своїми наборами всі перші класи, а це близько 17 тисяч шкіл зі всієї України, протягом 2018-2019 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Міністерства освіти і науки України.

Відповідний Меморандум про взаєморозуміння було підписано між Міністерством освіти і науки України та The LEGO Foundation.

Документ передбачає, що The LEGO Foundation безкоштовно забезпечить наборами усі перші класи (близько 17 тисяч шкіл з усієї України) протягом 2018-2019 року. Також компанія допоможе педагогам опанувати методики для ефективного використання конструкторів у навчанні.

“Це один із наймасштабніших проектів The LEGO Foundation зараз. Ми віримо, що завдяки цій співпраці ми зможемо підтримати зміни, які відбуваються в початковій школі в межах реформи освіти. Ми цінуємо партнерство з Україною і сподіваємося, що ця співпраця допоможе дітям розвивати уміння та навички, що забезпечать у майбутньому здатність особистості успішно навчатися”, — зазначив Віце-президент The LEGO Foundation, голова програми “Спільноти навчання через гру” Каспер Оттоссон Канструп під час підписання Меморандуму.

Також у повідомленні відомства зазначається, що: “Перша вантажівка з безкоштовними наборами LEGO для 100 шкіл, що пілотують новий Держстандарт за реформою Нова українська школа, виїхала з Данії до України 20 березня 2018 року. Про це також повідомив Каспер Оттоссон Канструп Міністру освіти і науки України Лілії Гриневич під час підписання Меморандуму. Планується, що набори для 100 шкіл потраплять в Україну до 31 березня 2018 року. Так, перші класи отримають набори „Шість цеглинок“ для кожного учня та по набору „LEGO Play Box“ на кожен такий клас”.

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич додала, що: “Ми цінуємо допомогу The LEGO Foundation, оскільки це матеріали, які допоможуть дітям з кожної української школи опановувати матеріал інтерактивно, цікаво та наочно. При цьому вчителі матимуть більше можливостей застосовувати пошукові методи навчання, стимулювати дітей до навчання у більш цікавий та належний для цієї вікової групи спосіб. Просто уявіть собі, ці набори отримають усі українські школи. Це будуть школи і в великих містах, і в маленьких містечках; і в центральній Україні, і в гірських районах західної України, і на лінії зіткнення на Сході. Це дуже серйозна допомога для нас”.

Як повідомляв УНН, нова українська школа запрацює з першого вересня і до цього терміну перші класи отримають нові підручники. Про це під час виступу з трибуни парламенту заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

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