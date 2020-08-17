Уряду запропонують кілька концепцій реформування Держспецзв’язку - Мінцифри

"Мінцифри разом з Держспецзв’язку запропонують уряду концепції реформування Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів, закладів, підприємств та установ, що входять до сфери управління. Найголовніше — прибрати невластиві та дублюючі функції служби. Окрім цього, служба супроводжуватиме цифрову трансформацію держави", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі зміни забезпечать механізм кіберзахисту органів державної влади, інформаційно-телекомунікаційні системи, що перебувають у їх власності або адмініструванні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні у четвер, 25 червня, ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, призначивши нових заступників міністрів у кілька міністерств та звільнивши Валентина Петрова з посади голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.