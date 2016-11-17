Урядовці мають покласти край “благодійним” внескам у державних лікарнях — В.Князевич

“Все залежить від того, який лікар вас консультує і від його певних етичних і моральних засад. Пацієнт має розуміти за що треба платити, а за що ні. До прикладу — у кожному регіоні, лікарні має бути вивішений прайс у публічному місці, аби людина орієнтувалася. А поки маємо те, що маємо — на цьому перехідному періоді як таких правил гри немає. Тому і спрацьовує суб’єктивний фактор, і тут все залежить більше від лікаря, який вас консультує”, — повідомив він.

Також, за словами В.Князевича, на законодавчому рівні варто закріпити механізм 10% безкоштовних консультацій у приватних лікарнях, адже вкрай складно сьогодні знайти і скористатися якісними безкоштовними послугами комерційних медзакладів.

“У нас є Конституція, яка гарантує безоплатну медицину. Про це треба пам’ятати. А щодо приватної практики — то тут повинен бути механізм соціального партнерства, де вони в обов’язковому порядку 10% консультацій мають проводити безкоштовно. Це все потрібно виводити на певний законодавчий рівень”, — повідомив він.

В.Князевич також відзначив, що покласти край “благодійним” внескам у державних лікарнях мають урядовці.

“Сьогодні дві сторони працює, так як одні дають, а другі беруть. І як цей круг розірвати — мають бути державні, урядові рішенні і різні варіанти. Але надіємося. Бо зараз немає ні системи, ні підходів, ні правил. Пора вже визначатись що є безкоштовно, а що ні”, — наголосив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, кияни вважають, що сьогодні українцям малодоступні якісні медичні консультації.

При цьому, за словами нардепа О.Мусія, у приватних лікарнях краща якість первинних консультацій лікаря.



Разом з тим, серед приватних лікарень є такі, які надають можливість отримати пацієнту первинну консультацію у лікаря на безоплатній основі. Таку послугу, безкоштовну консультацію онколога пропонують, зокрема, у медичному центрі "Клініка Спіженко".

Для отримання такої послуги від спеціалістів лікарні потрібно заповнити анкету на офіційному сайті.