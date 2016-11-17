Чиновники должны положить конец "благотворительным" взносам в государственных больницах - В.Князевич

"Все зависит от того, какой врач вас консультирует и от его определенных этических и моральных принципов. Пациент должен понимать за что надо платить, а за что нет. К примеру - в каждом регионе, больницы должен быть вывешен прайс в публичном месте, чтобы человек ориентировался. А пока имеем то, что имеем - на этом переходном периоде как таковых правил игры нет. Поэтому и срабатывает субъективный фактор, и здесь все зависит больше от врача, который вас консультирует ", - сообщил он.

Также, по словам В.Князевича, на законодательном уровне следует закрепить механизм 10% бесплатных консультаций в частных больницах, ведь крайне сложно сегодня найти и воспользоваться качественными бесплатными услугами коммерческих медучреждений.

"У нас есть Конституция, которая гарантирует бесплатную медицину. Об этом надо помнить. А по частной практики - то должен быть механизм социального партнерства, где они в обязательном порядке 10% консультаций должны проводить бесплатно. Это все нужно выводить на определенный законодательный уровень ", - сообщил он.

В.Князевич также отметил, что положить конец "благотворительным" взносам в государственных больницах должны чиновники.

"Сегодня две стороны работают, так как одни дают, а другие берут. И как этот круг разорвать - должны быть государственные, правительственные решении и различные варианты. Но надеемся. Потому что сейчас нет ни системы, ни подходов, ни правил. Пора уже определяться что есть бесплатно, а что нет ", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал УНН, киевляне считают, что сегодня украинцам малодоступны качественные медицинские консультации.

При этом, по словам нардепа О.Мусия, в частных больницах лучшее качество первичных консультаций врача.



Вместе с тем, среди частных больниц есть такие, которые дают возможность получить пациенту первичную консультацию у врача на безвозмездной основе. Такую услугу, бесплатную консультацию онколога предлагают, в частности, в медицинском центре "Клиника Спиженко".

Для получения такой услуги от специалистов больницы нужно заполнить анкету на официальном сайте.