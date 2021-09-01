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Уряд звільнив уповноваженого у справах ЄСПЛ Ліщину

Уряд звільнив уповноваженого у справах ЄСПЛ Ліщину

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Кабінет міністрів України звільнив Івана Ліщину з посади уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, та заступника міністра юстиції. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

Деталі

У своєму Facebook Ліщина зазначив, що звільнився за власним бажанням. У своєму пості діяч перерахував досягнення на цій посаді, та висловив подяку колегам.

“Сьогодні Кабмін прийняв рішення про звільнення мене за власним бажанням. Цього разу, дійсно власним і дійсно бажанням...Виходить, що на цій посаді я провів 5 років і один місяць, починаючи з 24 червня 2016 року…Дякую всім за те, що були поруч ці яскраві 5 років”, - написав Ліщина.

Нагадаємо

Із 2002 по 2008 рік Іван Ліщина працював на низці посад у Секретаріаті Європейського суду з прав людини.

З 2017 року займав посаду заступника міністра юстиції. У 2016−2017 роках працював урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України.

У квітні 2020 року Кабмін перепризначив Ліщину на посаді заступника міністра юстиції - уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

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