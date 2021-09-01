Правительство уволило уполномоченного по делам ЕСПЧ Лещину
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Кабинет министров Украины уволил Ивана Лещину с должности уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека, и заместителя министра юстиции. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.
Детали
В своем Facebook Лещина отметил, что уволился по собственному желанию. В своем посте деятель перечислил достижения на этом посту, и выразил благодарность коллегам.
"Сегодня Кабмин принял решение об увольнении меня по собственному желанию. На этот раз, действительно по собственному и действительно желанию ... Получается, что на этой должности я провел 5 лет и один месяц, начиная с 24 июня 2016 ... Спасибо всем за то, что были рядом эти яркие 5 лет", - написал Лещина.
Напомним
С 2002 по 2008 год Иван Лещина работал на ряде должностей в Секретариате Европейского суда по правам человека.
С 2017 года занимал должность заместителя министра юстиции. В 2016-2017 годах работал правительственным уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека Министерства юстиции Украины.
В апреле 2020 года Кабмин переназначил Лещину в должности заместителя министра юстиции - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека.