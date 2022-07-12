Уряд затвердив угоду між Україною та ЄС про спільний авіапростір

Деталі

Повідомляється про затвердження плану заходів з виконання Угоди між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони, про спільний авіаційний простір.

Зазначеним планом визначаються завдання та заходи, які поетапно виконуватимуться відповідальними центральними органами виконавчої влади до і після набрання Угодою чинності.

Доповнення

У червні минулого року Рада ЄС схвалила підписання з чотирма країнами Угоди про Спільний авіаційний простір. Зокрема, з Україною, Вірменією, Катаром і Тунісом.