Уряд затвердив правила надання послуг з гарячого водопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засідання затвердив правила і типові договори для надання послуг з постачання гарячої води. Про це в Telegram написав народний депутат Олексій Гончаренко, присутній на засіданні уряду, передає УНН.
"Уряд затвердив правила і типові договори надання послуг щодо гарячої води", - написав Гончаренко.
Раніше УНН повідомляв, що Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук пропонує Президенту України Володимиру Зеленському невідкладно внести до Верховної Ради законопроект, прийняття якого призведе до зменшення тарифу на опалення.
Також раніше Кабмін скасував обмеження тарифів на опалення та гарячу воду.